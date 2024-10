Campagne référendaire : Les populations d’Omboué sensibilisées sur les enjeux électoraux

Le 7 octobre, une réunion de sensibilisation et d’information s’est tenue à Omboué (Ogooué-Maritime), dans le cadre du lancement de la campagne de mobilisation pour le prochain référendum constitutionnel. Cette initiative vise à sensibiliser la population sur les enjeux électoraux majeurs à venir.

Une délégation importante du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, composée de commissaires et d’agents sensibilisateurs, s’est rendue à Omboué. Y assistaient notamment le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, le préfet du département d’Étimboué, le délégué spécial de la commune, ainsi que diverses autorités locales et les habitants. Cette campagne aborde des questions essentielles telles que les réformes constitutionnelles et des sujets sociaux cruciaux, invitant chaque citoyen à se prononcer sur des propositions qui auront un impact durable sur la vie quotidienne et l’avenir du Gabon.

Photo de famille

« Ce référendum repose sur trois piliers : le vote, qui permettra de sortir de la Transition et de revenir à l’ordre constitutionnel, les enjeux du scrutin, et la mobilisation de toutes les couches sociales », a expliqué Yannick Edson Ongoundja, chef de la délégation provinciale de sensibilisation. Le vote est présenté comme un devoir citoyen, un moyen de s’exprimer sur les décisions politiques qui influenceront l’avenir du pays. « Nous constatons que les Gabonais s’intéressent de plus en plus à la gestion des affaires publiques. La participation de tous est nécessaire pour marquer ce projet constitutionnel d’une empreinte forte », a-t-il ajouté.

À l’issue de cette session, les habitants d’Étimboué se sont dits satisfaits des informations reçues. « Je me sens concernée et je dis oui au vote. Le président travaille déjà pour notre bien, je voterai oui ! », a déclaré Judith Ditamba, commerçante à Omboué. Cette campagne de sensibilisation concerne tous les Gabonais en âge de voter. Elle vise à inciter les citoyens à se rendre aux urnes en toute conscience. « Hier, nous avions du mal à respirer, aujourd’hui c’est mieux, et les populations apprécient ce qui se passe », a souligné Ciryl Nzingou, pêcheur artisanal.

Les populations sensibilisées

Bien que la date du vote n’ait pas encore été annoncée par le ministère de l’Intérieur, les habitants d’Omboué affirment être prêts à faire leur choix en toute connaissance de cause. « Mon nom est sur la liste électorale, et je vote à chaque élection. Je crois que cette fois-ci, ce sera la meilleure », a conclu Nzingou. La campagne de sensibilisation se poursuivra dans les lycées, collèges, marchés et autres lieux publics, avec l’implication des autorités décentralisées.