Brésil : un grand chef indigène et défenseur de la forêt amazonienne décède du Covid-19

Le cacique Aritana Yawalapiti, infatigable défenseur des droits de son peuple et de la forêt amazonienne, est décédé du Covid-19, à l’âge de 71 ans, rapporte mercredi la presse brésilienne. Il souffrait d’hypertension et avait été admis dans une unité de soins intensifs et placé sous respiration artificielle il y a deux semaines, dans un hôpital de Goiania (centre ouest du pays).

Avant de tomber malade, Aritana avait lancé une campagne de récolte de fonds pour faciliter l’accès aux soins des membres de sa communauté. « C’était un grand avocat du combat pour préserver et perpétuer la culture de son peuple pour les générations futures et un militant infatigable contre la déforestation », a déclaré sa famille dans un communiqué.

Le coronavirus, dont le bilan va franchir ces prochains jours le cap des 100 000 morts au Brésil, a touché de plein fouet les indigènes, en raison de leur immunité plus faible et d’une difficulté d’accès aux soins.