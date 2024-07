BEPC 2024 au Gabon : les candidats admis invités à retirer leur attestation d’admission !

Après les épreuves du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) tenues du 21 au 24 mai et son taux de réussite de 63,08%, place aux attestations d’admission. Le directeur général des Examens et Concours, Robert Nzoghe Ekang, a ce 12 juillet dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 et adressé aux candidats ayant réussi cet examen, fixé les modalités de retrait des attestations d’admission. Celui-ci se déroulera du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2024, de 8h00 à 13h00.

Selon le communiqué, pour les candidats de la province de l’Estuaire, les attestations seront à retirer au lycée Vincent de Paul Nyonda, situé à Nzeng-Ayong, entre la mairie et le rond-point. Quant aux candidats de l’intérieur du Gabon, ils devront se rendre dans les directions d’académies provinciales. En cas de réclamations relatives à l’identité, les brevetés sont invités à se rapprocher de la Direction générale des Examens et Concours (DGEC), située à Montagne Sainte à Libreville.

Il est important de noter que le retrait de l’attestation d’admission est une opération strictement gratuite, insiste la DGEC. Les candidats doivent, pour cela, se munir d’une pièce justificative telle qu’une carte nationale d’identité, un passeport ou une carte scolaire. Cette initiative vise à faciliter l’accès rapide et ordonné aux documents nécessaires pour les futurs projets académiques et professionnels des nouveaux lauréats.