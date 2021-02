Bars fermés au Gabon : Après 11 mois, les tenanciers perçoivent 250 à 300 000 FCFA

Les responsables des bars et snack bars de Libreville et ses environs fermés pour cause de coronavirus, sont passés à la caisse depuis hier comme annoncé vendredi par le gouvernement. À leur grande surprise et après 11 mois de fermeture forcée, les tenanciers reçoivent chacun un chèque d’un montant situé entre 250 000 et 300 000 FCFA soit l’équivalent d’une vingtaine de mille par mois. Des sommes qu’ils jugent dérisoires.

Ils étaient nombreux à faire la demande pour être éligible à l’indemnité Covid-19 promis par Ali Bongo mais très peu ont pu en bénéficier en raison du caractère souvent informel du secteur. Pour faire partie de ces ayants-droits chacun des tenanciers du Grand Libreville devaient présenter le bilan des activités des 4 derniers mois de l’année 2019 et 2020, fournir les factures d’eau et d’électricité ainsi que les pièces d’identités des employés. Sur plus de 300 dossiers, seuls environs 181 qui ont été retenus et bénéficieront de cette indemnité. Cependant, la somme reçue est loin d’être celle qu’espérait avoir ces responsables. Cet argent selon eux ne va pas les permettre de supporter les lourdes charges entre autre payer les employés, la location, après avoir payer 11 mois sans travailler. Ces derniers n’ont pas cachés leur déception à la presse. Selon un communiqué du ministère des PME et de l’Industrie daté d’hier, « les heureux bénéficiaires ont été contactés individuellement par messagerie ». Indiquant que « la sélection des différents dossiers a obéit à une étude rigoureuse et objective, seuls les dossiers remplissant tous les critères imposés ont été retenus ». L’opération de distribution de chèque avant leur paiement à la CDC devrait s’étendre jusqu’à ce mercredi.