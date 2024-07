Quels sont les avantages d’utiliser le Bitcoin pour envoyer de l’argent à l’étranger ? Cet article explique pourquoi vous devriez utiliser cette cryptomonnaie pour les transferts de fonds transfrontaliers.

Avez-vous trouvé un emploi à l’étranger ? Cherchez-vous la meilleure façon d’envoyer de l’argent à vos proches restés au pays ? Le Bitcoin pourrait être votre meilleure option pour envoyer des fonds à vos proches. Les méthodes traditionnelles d’envoi d’argent à l’étranger présentent deux principaux défis : elles prennent plus de temps et imposent des frais exorbitants. Alors, pourquoi le Bitcoin est-il la meilleure méthode pour envoyer de l’argent à l’étranger ? Voici les principales raisons. L’expérience vient avec le temps, mais Spark Genesis AI peut potentiellement vous aider à perfectionner ces compétences en investissement. Inscrivez-vous maintenant et connectez-vous avec une entreprise éducative pour en savoir plus.

Frais de transaction raisonnables

Le Bitcoin est moins cher pour les paiements transfrontaliers. Il élimine les intermédiaires qui augmentent le coût de l’envoi d’argent à l’étranger via les systèmes traditionnels. Un rapport de 2021 sur les prix des envois de fonds dans le monde indiquait que le taux de transfert moyen mondial de 200 $ était d’environ 6,30 %. Ce coût pouvait atteindre jusqu’à 10 % pour certaines méthodes de paiement. Ainsi, même le transfert d’un petit montant pouvait entraîner des frais significatifs.

En éliminant les intermédiaires, le Bitcoin réduit le coût global des transferts de fonds à l’étranger. Selon les estimations de Deloitte, le Bitcoin peut réduire les frais de transaction à l’étranger de 80 % à 40 %. Certaines plateformes de trading crypto, comme l’application Bitcoin Prime, peuvent offrir des frais encore plus bas. Néanmoins, utiliser le Bitcoin pour transférer des fonds à l’étranger est plus rentable que les systèmes de paiement conventionnels.

Transferts rapides

La plupart des gens veulent que leurs proches reçoivent les fonds qu’ils envoient plus rapidement. Selon votre localisation, une banque traditionnelle peut prendre cinq jours ouvrables ou plus. Les nombreux intermédiaires entre l’expéditeur et le destinataire prolongent la durée des transactions transfrontalières dans un système conventionnel. Malheureusement, cette durée prolongée peut être frustrante, surtout lorsque le destinataire a besoin des fonds pour maintenir un flux de trésorerie régulier ou faire fonctionner ses activités.

Le Bitcoin élimine les intermédiaires, rendant les transactions presque instantanées. Cette cryptomonnaie offre un chemin unique pour le transfert de fonds entre les expéditeurs et les destinataires. En supprimant les intermédiaires, le Bitcoin vous permet de transiger sans attendre les heures d’ouverture des banques. Ainsi, il élimine les retards inutiles causés par les tiers.

Élimination des frais de conversion de devises

Vous n’avez pas à vous soucier des conversions de devises fiat lorsque vous envoyez de l’argent à l’étranger avec le Bitcoin. Différents canaux de paiement ont des taux de change fluctuants pour les devises fiat. Selon les pays de l’expéditeur et du destinataire, la différence peut être significative.

Le Bitcoin élimine le besoin de gérer les taux de change. Lorsque vous envoyez du Bitcoin des États-Unis vers l’Allemagne, la valeur reste la même pour l’expéditeur et le destinataire. Ainsi, vous économisez de l’argent en évitant les frais de conversion supplémentaires que la plupart des prestataires de services financiers conventionnels facturent.

Transparence

Les transferts de Bitcoin se déroulent sur la blockchain. La blockchain de cette cryptomonnaie offre un environnement de transaction décentralisé. Elle crée un registre public distribué avec un enregistrement de toutes les transactions en Bitcoin. Toute personne dans le réseau Bitcoin peut accéder à ce registre ou le consulter, rendant les transactions plus transparentes. Cette transparence assure à l’expéditeur et au destinataire que le système a bien effectué la transaction.

En plus d’assurer la sécurité des utilisateurs, la transparence de la blockchain peut faciliter la conformité réglementaire. Les autorités de régulation financière peuvent utiliser ce registre public numérique pour surveiller les transferts de fonds et éliminer les activités illégales. Elles peuvent utiliser le KYC pour mettre en œuvre des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi, elles peuvent s’assurer que les criminels n’utilisent pas le Bitcoin pour commettre des crimes. De plus, elles peuvent utiliser le registre pour gérer la fiscalité.

Néanmoins, l’utilisation de la blockchain pour la conformité crypto n’est pas encore généralisée. Les autorités financières mondiales cherchent des moyens d’utiliser ce système pour s’assurer que les utilisateurs de Bitcoin respectent les lois en vigueur. C’est pourquoi certaines personnes pensent que le Bitcoin est idéal pour les transactions illégales, ce qui est faux.

Conclusion

Le Bitcoin s’est imposé comme une méthode plus rentable et plus efficace pour envoyer de l’argent à l’étranger. Les particuliers et les entreprises utilisent cette cryptomonnaie pour son faible coût, son efficacité et sa transparence. Néanmoins, comprendre comment cette cryptomonnaie fonctionne et ce qui affecte occasionnellement sa valeur est crucial pour assurer la sécurité de vos fonds.