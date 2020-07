Infecté par la Covid-19, le président brésilien se balade à moto et sans masque !

Confiné au palais d’Alvorada, le président brésilien Jair Bolsonaro apparaît sur des photos publiées et commentées jeudi par la presse locale. On l’y voit parler sans protection avec un balayeur qui ne porte pas de masque, lui non plus, près de sa résidence à Brasilia, la capitale.

Le président brésilien s’est offert hier une balade dans la capitale

Jair Bolsonaro, 65 ans, a annoncé le 7 juillet qu’il avait contracté le Covid-19 et a déclaré mercredi que selon un nouveau test il était toujours positif. À la date de jeudi, le Brésil, qui est après les États-Unis le pays le plus lourdement atteint par le Covid-19, comptait près de 2,3 millions de cas de contamination et plus de 84 000 décès.