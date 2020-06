Après les Etats-Unis, le Brésil menace à son tour de quitter l’OMS

Le président brésilien Jair Bolsonaro a accusé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de “parti pris idéologique” et a menacé de la quitter. "Je vous le dis ici, les États-Unis sont partis de l’OMS, et nous y pensons", a-t-il déclaré hier à la presse.

"Soit l’OMS travaille sans parti pris idéologique, soit nous la quittons aussi. Nous n’avons pas besoin de gens extérieurs pour donner leur avis sur la santé ici", a-t-il ajouté. Le géant sud-américain est depuis ce jeudi le troisième pays du monde le plus touché en mortalité avec plus de 34.000 décès répertoriés.

Depuis le début de la pandémie, le président président n’a cessé de minimiser l’impact du Covid-19 au Brésil, s’opposant frontalement aux gouverneurs et à certains membres de son gouvernement sur le sujet. Le pays a recensé à ce jour quelque 645 000 cas et plus de 35 000 morts – des chiffres largement sous-évalués, selon les spécialistes.