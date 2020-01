Après avoir entraîné le Gabon, Daniel Cousin rêve de Ligue 1

Après avoir été joueur puis entraîneur des Panthères du Gabon, Daniel Cousin (42 ans) qui vit désormais en France, a des rêves plein la tête. Dans une interview accordée vendredi à nos confrères français de Leero Sport News, l’ancienne gloire d’Azingo dit travailler pour un jour entraîner un club de Ligue 1.

Les ambitions de Daniel Cousin ne désemplissent pas malgré une première expérience en qualité de coach de la sélection gabonaise et une CAN 2019 peu reluisante. L’ancien footballeur international gabonais qui s’est reconverti dans l’entrainement, a dit vendredi, rêver de diriger un club professionnel français de Ligue 1 de football.

Daniel Cousin lors d’une conférence de presse à Libreville

C’est chez nos confrères de Leero Sport News que Daniel Cousin s’est exprimé sur la suite de sa carrière de coach. « Mon rêve est de devenir un entraîneur professionnel de haut niveau. J’avais un rêve quand j’étais petit, c’était de devenir joueur pro et là, mon deuxième, c’est de devenir entraîneur dans un club de Ligue 1 », a-t-il lâché serein.

Pour arriver à ce hisser à ce haut niveau, l’ancien coach des Panthères du Gabon s’est déjà mis au travail. « Je passe mes diplômes d’état, je dois encore passer trois diplômes et après on verra. On va regarder pour l’année prochaine », a-t-il déclaré. Espérons que ce second rêve se concrétise pour cet ancien attaquant bien au fait du football français où il a longtemps évolué.