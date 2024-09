An 1 du Coup de la Libération : Oligui Nguema trace les grandes lignes de l’avenir du Gabon

Un an après le coup d’État qui a renversé Ali Bongo, le président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a prononcé jeudi un discours marquant à l’occasion du premier anniversaire du « Coup de la Libération ». Ce discours a été l’occasion pour le général-président de revenir sur les événements qui ont conduit à la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et de dresser un bilan des actions entreprises depuis lors.

Un an de libération et de refondation

Le Président Oligui Nguema a rappelé le contexte dans lequel les Forces de Défense et de Sécurité ont décidé de mettre fin à l’ancien régime. Selon lui, le « Coup de la Libération » a été une réponse nécessaire à des élections générales dont les résultats « tronqués » auraient inévitablement conduit à des contestations violentes, comme cela avait été le cas en 2016.

Le discours du président de la transition

Ce coup d’État, qualifié de libération, a marqué non seulement la fin d’une ère politique, mais aussi l’ouverture d’une nouvelle ère de liberté, notamment la « liberté d’expression, la liberté d’entreprendre et surtout la liberté de rêver d’un Gabon nouveau, prospère et digne d’envie ».

Réformes et perspectives d’avenir

S’adressant à ses concitoyens, le Président de la Transition a souligné que l’heure n’était pas encore au bilan final, préférant laisser le peuple juger des réalisations effectuées. Cependant, il a mis en avant les initiatives majeures lancées par le gouvernement de transition. Parmi celles-ci, le Dialogue National Inclusif, né des consultations avec les forces vives de la Nation, dont les propositions seront prochainement soumises à référendum.

Le Président a également évoqué la tournée républicaine menée à travers le pays, qui a révélé l’ampleur de la précarité dans certaines régions du Gabon. Face à ce constat, le gouvernement a décidé de « mettre le pays en chantier » pour relancer l’économie et promouvoir la création de richesses. Une enveloppe de 63 milliards de francs CFA a été allouée aux neuf provinces pour soutenir cette relance.

Investissements dans les infrastructures et la santé

Oligui Nguema a détaillé les nombreux projets d’infrastructures en cours, destinés à améliorer la qualité de vie des Gabonais. Parmi eux, la construction de 2 591 km de routes d’ici 2030 pour désenclaver les régions reculées et favoriser le développement agricole et touristique. Le secteur de la santé n’est pas en reste, avec la création de cinq pôles de spécialité hospitalière à travers le pays, destinés à offrir des soins spécialisés dans des domaines tels que la cardiologie, la neurochirurgie, et la néphrologie.

Logement et transport : des secteurs clés

Le Président a également annoncé des initiatives majeures dans le domaine du logement, avec la mise à disposition de parcelles à Owendo et la construction de 1 900 logements sociaux pour les fonctionnaires. Dans le secteur des transports, la création de la compagnie aérienne nationale Fly Gabon est un projet emblématique de la volonté du gouvernement de redonner au Gabon sa place sur la scène internationale.

Un avenir sous le signe de la justice et de la liberté

En conclusion, le président Oligui Nguema a réaffirmé son engagement en faveur d’une société plus équitable et juste, annonçant des réformes pour renforcer l’indépendance du système judiciaire. Il a également promis que la « Journée de la Libération » serait désormais célébrée chaque année de manière tournante à travers les provinces, comme un rappel du chemin parcouru et des défis à venir.

Ce discours, qui marque un tournant dans l’histoire récente du Gabon, a été salué par de nombreux observateurs comme une feuille de route claire pour le développement et la modernisation du pays. Le président de la Transition a conclu en appelant à l’unité nationale et à la détermination collective pour bâtir un Gabon « plus fort, plus juste et plus prospère ».