Amicaux du Gabon contre la Guinée et le Liberia : nouvelles dates, les convoqués connus le 30 mai

Changement de programme pour les Panthères du Gabon. Les deux rencontres amicales initialement prévues les 4 et 7 juin 2025 contre la Guinée-Bissau et le Liberia se joueront finalement les 6 et 9 juin à Casablanca, au Maroc. L’annonce a été faite ce mardi par la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241

Ces ajustements ne remettent pas en cause le stage prévu, qui se déroulera comme annoncé. Mieux, ils devraient permettre au sélectionneur Thierry Mouyouma de disposer d’un temps de préparation optimal pour tester de nouveaux profils. Il dévoilera sa liste de joueurs le vendredi 30 mai devant la presse à Libreville. Le programme de ces matchs amicaux Une liste élargie, selon nos sources, avec la présence attendue de six à sept joueurs évoluant dans le National-Foot 1, preuve d’un recentrage sur la scène locale. Ces deux confrontations, bien que sans enjeu compétitif immédiat, seront scrutées avec attention. Mouyouma, en quête de stabilité et de résultats, devra composer avec une actualité pesante : le décès brutal d’Aaron Boupendza, le retour remarqué de Mario Lémina à Galatasaray, ou encore les exploits de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite. Pour les Panthères, Casablanca ne sera pas qu’une escale exotique. C’est un premier test de crédibilité pour un sélectionneur qui joue gros, et pour une génération en quête de repères. Les places pour les prochaines joutes officielles ne seront pas offertes. Elles devront se gagner, ballon au pied.