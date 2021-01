Ali Bongo très content d’avoir reçu les vœux du corps diplomatique par visioconférence

Ali Bongo n’a pas manqué de se féliciter des vœux que lui ont transmis ce mercredi le corps diplomatique accrédité au Gabon. En visioconférence et depuis leurs bureaux respectifs, les représentants de gouvernements et organismes étrangers, ont pu échanger leurs vœux pour 2021 avec un Ali Bongo, visiblement satisfait.

Une vue des diplomates présents à cette cérémonie virtuelle

« Merci encore au Corps diplomatique pour la présentation de ses vœux ce mercredi », a écrit Ali Bongo sur Facebook cet après-midi. « Que ce soit sur la scène régionale, continentale ou internationale, cette année encore, face aux menaces et aux défis, le Gabon répondra présent pour co-bâtir avec ses partenaires un monde plus solidaire, prospère, stable et durable », a-t-il renchéri.

Contrairement à hier où il est apparu au coté de son épouse Sylvia, Ali Bongo a reçu seul les vœux des diplomates.