Ali Bongo a déjà pré-enregistré son discours de vœux pour l’année 2020 !

Le traditionnel discours à la Nation est déjà dans les cartons présidentiels. Comme à l’accoutumé, Ali Bongo a enregistré ce lundi son discours du nouvel an 2020 qui ne sera lui, diffusé que ce mardi 31 décembre à 20h. Dans un teasing vidéo diffusé ce lundi, on peut voir un Ali Bongo aidé d’un prompteur et d’une pléthore de techniciens, s’essayer à lire son discours.

Ali Bongo ne s'exprimera pas ce 31 décembre soir, en direct sur la télévision publique. Son discours toujours pré-enregistré pour éviter toute surprise, a été déjà monté ce lundi par une équipe de communication apprêtée pour l'occasion. Tout est donc fin prêt pour la diffusion officielle prévue ce mardi à 20h sur les chaines publiques. Le teasing du discours d'Ali Bongo du nouvel an Dans une courte vidéo de 39 secondes, diffusée ce lundi peu après 18h18 par la communication présidentielle, on peut voir quelques images du making-off de l'enregistrement de ce futur discours à la nation. Ali Bongo dont la santé a été grandement affaiblie par un AVC, survenu en octobre 2018, sera fortement aidé d'un prompteur pour délivrer son discours face caméra. Une vue du prompteur présidentiel et du discours de ce mardi Le teasing présidentiel montre surtout un Ali Bongo entouré de techniciens, de conseillers en communication et autres maquilleurs, se démener pour parfaire ce rendez-vous télévisé annuel. Dans celui-ci, l'on peut déjà voir Ali Bongo promettre que « 2020 sera une année de changements au Gabon » ou encore que « Ce qui nous lie, est autrement plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Unis nous sommes, unis nous resterons ». Une rengaine bien rodée et bien connue là aussi, des téléspectateurs gabonais. A chacun des discours présidentiels, Ali Bongo promet aux Gabonais de changer leur quotidien. Une promesse qu'ils tardent comme d'habitude à voir dans les faits. Leur réalité quotidienne étant marquée par des detournements massifs de fidèles du régime et par des projets gouvernementaux qui ne restent qu'au stade des annonces de bonnes intentions. Rendez-vous ce mardi soir donc pour écouter les nouvelles promesses présidentielles.