Ali Bongo a célébré sa Journée nationale du drapeau sur Twitter et Facebook

Alors qu’aucune cérémonie officielle n’a été programmée au Gabon pour 11e la Journée nationale du drapeau, Ali Bongo a tenu tout de même à marquer le coup sur les réseaux sociaux. Celui qui a institué cette journée à sa prise de pouvoir en 2009 au lendemain de la mort de son père, a martelé qu’il « faut l’honorer en toutes circonstances, même les plus exceptionnelles » cette journée dédiée à ce symbole de la nation.

Il est l'incarnation de notre identité et de nos valeurs, le symbole de notre unité et de notre indépendance, un lien entre les générations.

Il nous faut l'honorer en toutes circonstances.

En ce dimanche 9 août, soyons fiers de notre drapeau !#JournéeDuDrapeau#Gabon 🇬🇦 pic.twitter.com/1usjE19eFY — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) August 9, 2020

Le tweet d’Ali Bongo à l’occasion de cette journée

Car pour l’actuel locataire du palais présidentiel, le drapeau gabonais « est l’incarnation de notre identité et de nos valeurs ; le symbole de notre unité et de notre indépendance ; un lien entre le passé, le présent et l’avenir », a-t-il soutenu sur Facebook. C’est la 11e et la toute première journée nationale du drapeau sans manifestation officielle, après son instauration par décret présidentiel n°860 du 2 décembre 2009.

Deux messages différents sur Facebook et Twitter pour une journée aux commémorations, victimes de la pandémie du coronavirus.