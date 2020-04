Aide alimentaire : seulement 3 616 des 60 000 bons prévus, distribués en une semaine !

La banque alimentaire du Gabon mise en place pour les plus fragiles, a effectué sa première sortie la semaine écoulée. Le bilan à mi-parcours fait état de 3 616 bons du réseau CECAGADIS (sur les 8 000 disponibles) distribués et seuls 12 des 20 sites répertoriés pour les kits alimentaires ont été couverts dans les 4 communes concernées. Une organisation peu élogieuse qui montre l’impréparation du gouvernement à faire face pourtant aux mesures qu’il a lui-même mis en place pour confiner les populations du Grand Libreville.

Le ministère gabonais des solidarités nationales a dressé hier via un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, le bilan de l’opération de distribution des kits alimentaires et des bons d’achats CECAGADIS offerts aux populations vulnérables. En une semaine, beaucoup reste à faire et pas que ! Pour les kits alimentaires, sur les 20 structures répertoriées que sont orphelinats, centres gériatriques et établissements de personnes vivants avec un handicap, seuls 12 ont reçu la visite des équipes de distribution.

C’est certainement pour les bons d’achat alimentaires que le bilan est le plus alarmant. Sur les 60.000 bons alimentaires promis par le gouvernement pour cette opération, seuls 8 000 ont été mis à disposition du ministère que dirige Prisca Nlend Koho. Dans le détail, les autorités ont mis à disposition de la banque alimentaire mardi à 17h, 3 000 premiers bons qui se sont écoulés le même jour. Il aura fallu attendre ce samedi, pour voir 5 000 autres bons sortir du chapeau des autorités. Une cadence qui fait proliférer l’insatisfaction des bénéficiaires, priés d’attendre confinés à leur domicile, le passage des équipes.

Un bénéficiaire posant avec ses bons d’achats du réseau CECAGADIS

Des équipes eux-mêmes en proie à plusieurs difficultés. Parmi elles, souligne le communiqué, la mobilité réduite des équipes par le manque de laisser passer et de moyen de transports, le nombre limité de bons à distribuer, le niveau d’approvisionnement de la banque en quantité suffisante pour constituer des kits type, les stocks limites de kits de protection pour les équipes sur le terrain (gel, gants, masques) et enfin, l’insécurité des équipes menacées par des bénéficiaires.

Espérons que cette nouvelle semaine de confinement permette de combler ces nombreuses lacunes de distribution et de couverture. Surtout que les conditions d’attribution de cette aide demeurent floues et donc de la nature des bénéficiaires. Le ministère des solidarités nationales a tout de même promis qu’il devrait annoncer dans les prochains jours, « un nouveau calendrier qui fixera les nouvelles modalités de distribution ». En attendant, vous pouvez vous tourner vers le numéro vert 1441 pour en savoir plus.