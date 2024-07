Afrique du Sud : le pays a explosé de 154,3% ses exportations d’armes en 2023

L’Afrique du Sud, qui est l’un des quatre principaux exportateurs d’armes parmi les pays africains à côté de l’Algérie, de la Tunisie et de l’Égypte, a livré du matériel et des munitions à 40 États du monde en 2023. Les ventes se sont élevées à 390 millions de dollars, contre 252,7 millions de dollars en 2022, c’est-à-dire une croissance de 154,3% en glissement annuel. Ces chiffres sont relayés par le Comité national de contrôle des armes conventionnelles sud-africain.

Ce sont les véhicules blindés qui sont devenus la marchandise la plus demandée. Au moins une dizaine de pays dont la Chine et l’Arabie saoudite en ont acheté l’année dernière. Les munitions d’artillerie et d’autres obus en provenance d’Afrique du Sud ont également joui de popularité sur le marché mondial. L’Estonie, l’Espagne, les Philippines, l’Allemagne et la Hongrie en ont fait de grosses commandes.

En outre, l’Afrique du Sud a vendu pas mal de systèmes pour la guerre électronique ainsi que de dispositifs de communication et de mesurage. Notamment, de tels engins ont été acquis par l’Inde, l’Allemagne et la Turquie.