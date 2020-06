AfricaTogether, un événement live autour de la sensibilisation du Covid-19 en Afrique

Facebook et la Croix-Rouge organisent les 4 et 5 juin #AfricaTogether, une campagne numérique et son festival de deux jours pour lutter contre la désinformation autour du Covid-19 et promouvoir la vigilance vis-à-vis de la pandémie. Un rendez-vous qui réunira des artistes tels qu’Ayo, Femi Kuti, Ferre Gola, Salatiel, Serge Beynaud, Patoranking et Youssou N’Dour. Mais aussi des humoristes.

#AfricaTogether sera surtout une campagne digitale de sensibilisation avec des messages de prévention élaborés avec des experts de la santé de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ciblant simultanément les utilisateurs de Facebook dans 48 pays à travers l’Afrique sub-saharienne. L’événement est prévu pour durer 3 heures et sera diffusé dès 18h, heure du Gabon et 17h GMT.

Selon le communiqué des organisateurs transmis à la rédaction d’info241, l’événement sera diffusé en streaming sur Facebook Live. Ce jeudi l’événement sera dédié aux anglophones et animé par l’acteur et comédien nigérian Basketmouth. Le lendemain, place aux francophones avec à la présentation le très célèbre Claudy Siar. Les spectacles en direct seront accessibles depuis la page Facebook Africa et les pages Facebook de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.