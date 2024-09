Acquisition d’un Airbus âgé : une décision plus que controversée pour l’avenir de Fly Gabon

L’acquisition par l’État gabonais d’un Airbus A320-200, immatriculé N 2167 et âgé de 20 ans et son arrivée ce 11 septembre à Libreville, suscitent de vives critiques et soulèvent des questions quant à la stratégie de modernisation de la flotte aérienne nationale. Alors que le secteur aérien mondial se tourne vers des normes de sécurité et d’efficacité toujours plus rigoureuses, cette décision semble surprenante dans un contexte où la performance et la fiabilité sont primordiales.

À 20 ans, l’A320-200 N 2167 a déjà effectué une grande partie de sa durée de vie estimée à 60 000 heures de vol, soit environ 24 000 cycles. Bien que cet appareil puisse encore assurer des services, son âge avancé soulève des préoccupations légitimes quant à sa fiabilité et à sa sécurité. Les avions plus âgés nécessitent souvent des réparations plus fréquentes et sont plus susceptibles de connaître des pannes, ce qui pourrait compromettre la sécurité des passagers et de l’équipage.

Une autre vue de l’aéronef

L’acquisition d’un avion aussi ancien n’est pas uniquement une question de prix d’achat. Les coûts d’entretien d’un appareil vieillissant sont généralement plus élevés, en raison de la nécessité croissante de pièces de rechange et de réparations fréquentes. Pour Fly Gabon, cela pourrait signifier une augmentation substantielle des dépenses opérationnelles, ce qui réduirait les économies réalisées lors de l’achat initial. Dans un contexte économique déjà difficile, cette décision pourrait avoir des conséquences financières désastreuses.

Dans un marché aérien de plus en plus compétitif, investir dans un avion de deux décennies pourrait porter atteinte à l’image de marque de Fly Gabon. Les compagnies concurrentes, qui offrent des avions plus récents et mieux équipés, attirent plus facilement les passagers soucieux de la sécurité et du confort. L’Airbus A320-200 N 2167, bien que fonctionnel, ne pourra pas rivaliser avec des appareils modernes en termes de services et de technologie, ce qui pourrait entraîner une perte de clientèle.

L’État gabonais aurait pu explorer des options plus judicieuses, comme l’acquisition d’appareils plus récents ou la location d’avions pour répondre à des besoins temporaires. De nombreuses compagnies aériennes proposent des avions en excellent état de fonctionnement, permettant ainsi d’éviter les inconvénients d’un investissement à long terme dans un appareil vieillissant. L’ignorance de ces alternatives pose des questions sur la vision stratégique des décideurs gabonais.