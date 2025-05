Après une série noire d’accidents meurtriers, le gouvernement gabonais hausse le ton. Dans un communiqué au verbe tranchant publié ce jeudi 22 mai, le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique annonce l’instauration d’une politique de tolérance zéro contre les comportements irresponsables sur les routes. Une réponse directe à une vague de drames, dont le plus récent, le 15 mai dernier, a coûté la vie à deux personnes sur au PK9 à Libreville.

"Trop de sang a coulé par la faute de chauffeurs irresponsables ", dénonce le communiqué de presse de ce jeudi 22 mai parvenu à la rédaction d’Info241, qui évoque une « inconscience criminelle au volant ». Dans le viseur des autorités : les excès de vitesse, les dépassements hasardeux, les stationnements anarchiques, les véhicules en surcharge, les pneus usés, l’usage du téléphone ou de l’alcool en conduisant, et le non-respect des signalisations. Autant de fautes graves qualifiées désormais de délibérées, et plus simplement de négligences.

Principales infractions dénoncées

Nature de l’infraction Exemples concrets Non-respect de la signalisation Véhicules en panne sans triangle ni feu Dépassements hasardeux À gauche, en virage ou en zone interdite Stationnements anarchiques Camions arrêtés sans précaution Surcharge incontrôlée Transport de marchandises au-delà des normes Usage du téléphone ou de l’alcool au volant Conducteurs distraits ou sous influence Fatigue ignorée Longs trajets sans pause Véhicules défectueux Pneus lisses, freins usés, chargement mal arrimé

Face à ce constat alarmant, l’État se dote d’un arsenal répressif plus sévère. Désormais, toute infraction aux règles de sécurité routière entraînera des sanctions immédiates : immobilisation des véhicules défectueux, retrait sans préavis des camions en surcharge, verbalisation systématique, voire garde à vue pour les cas les plus graves. Les contrevenants s’exposent à des peines allant jusqu’à 12 mois d’emprisonnement et 300 000 F CFA d’amende, en application de la loi n°003/2006.

Le ministère souligne que certaines infractions spécifiques – franchissement de ligne continue, refus de priorité, dépassement dangereux, circulation à gauche, etc. – pourront également entraîner la suspension du permis de conduire. La rigueur s’étendra à l’ensemble du réseau routier national, avec une mobilisation accrue des forces de l’ordre et des services techniques de contrôle.

Tableau des sanctions routières annoncées par le gouvernement gabonais

Type d’infraction Sanction prévue Remarques Infractions légères aux règles de circulation 1 à 2 mois de prison et/ou 25 000 à 50 000 F CFA d’amende Exemple : non-port de ceinture, feux défectueux, etc. Infractions graves aux règles de circulation 5 à 12 mois de prison et/ou 200 000 à 300 000 F CFA d’amende Exemple : excès de vitesse, conduite dangereuse, usage de téléphone au volant Comportement à risque (cas général) Verbalisation systématique , immobilisation du véhicule, possibilité d’arrestation immédiate Appliqué dès constat d’un comportement dangereux Véhicules défectueux ou en surcharge Retrait immédiat de la circulation, sans préavis Contrôles renforcés sur routes nationales et aux barrages Infractions spécifiques entraînant suspension du permis Suspension administrative du permis de conduire Voir tableau suivant ci-dessous

Ce durcissement marque une inflexion majeure dans la politique de sécurité routière au Gabon. Le message est clair : la complaisance est révolue, place à la rigueur. « La tolérance zéro n’est pas une option, mais une obligation », insiste le communiqué signé du ministre Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Pour les autorités, il s’agit désormais de rompre avec le cycle mortifère des accidents évitables. Le gouvernement promet que cette nouvelle ère commencera « maintenant ».

Infractions spécifiques pouvant entraîner la suspension du permis

Infraction Nature de la faute Franchissement ou chevauchement d’une ligne continue Violation de la signalisation horizontale Dépassement dangereux ou à gauche Manœuvre risquée ou interdite Croisement à gauche Non-respect du sens de circulation Refus de serrer à droite lors d’un dépassement Mise en danger d’autrui Refus de priorité ou de céder le passage Infraction grave au code de la route Stationnement dangereux Obstruction ou mise en danger Non-respect des signaux prescrivant l’arrêt Ex : stop, feu rouge, panneau « cédez le passage » Circulation sur la partie gauche de la chaussée Sens interdit ou non-respect du côté de conduite

Ce régime de sanctions s’appuie sur l’article 2 de la loi n°003/2006 du 12 septembre 2006, qui érige ces infractions en délits. Le gouvernement promet une application rigoureuse, sans indulgence ni passe-droit.