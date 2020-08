A la veille du conseil d’administration de la CNSS : le SYPROSS tire la sonnette d’alarme

À la faveur d’un point de presse tenu ce matin, Richard Ndi Bekoung, président du Syndicat des personnels de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) appelle à la vigilance du conseil d’administration de cette importante institution. Au centre des inquiétudes des salariés de la CNSS, la volonté manifeste de leur employeur de réviser la convention collective de cette entité.

Richard Ndi Bekoung, bien connu, car très actif alors qu’il préside le syndicat majoritaire de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) a tenu un point de presse ce jeudi à Libreville. En présence de quelques-uns des membres de son bureau, il s’est agit pour le leader syndical de s’alarmer, au nom des salariés et des 45 délégués sur la cinquantaine qui l’ont élu, faisant de son syndicat celui majoritaire avec lequel la tutelle doit donc régulièrement deviser.

L’actuel DG de la CNSS

Il faut dire que déjà du temps aussi bien de Lassegue que de Nicole Assele, la bataille autour du respect strict de la loi du travail, et notamment, à travers la convention collective interne à cette boîte a toujours été pour le moins tendue. À la tête de ce géant des entreprises parapubliques du Gabon depuis 2019, Romaric Ghislain Youmou est soupçonné par ses employés de vouloir opérer malicieusement une révision partielle de ladite convention collective au cours du conseil d’administration qui ouvre ses travaux dès ce vendredi 7 Août.

Informés du chronogramme des travaux de la révision partielle de leur convention collective qui débutera ce 10 août 2020, le SYPROSS a dénoncé la violation des procédures liées à la dénonciation ou à la révision de la Convention collective par un courrier adressé au DG, en date du 3 août dernier. Au regard du contexte économique actuel difficile, le bureau exécutif du SYPROSS demande le retrait pur et simple du projet de révision partielle de la convention collective, car inopportun et dangereux pour la masse salariale déjà abyssale, selon ledit bureau.

Il faut noter que les avances conventionnelles ne sont plus régulièrement payées aux agents. La CNSS depuis un certain temps, peine à payer les prestations techniques. Les procès s’accumulent et la CNSS est en voie de les perdre. Aussi, les effectifs ne sont pas maîtrisés. Autant de dysfonctionnements que le SYPROSS exhibe sur la table avant que son président en tire la conclusion selon laquelle : "En gros, la situation de notre entreprise est plus inquiétante. La conséquence pourrait être, soit la fermeture, soit un plan social qui entraînera inéluctablement des licenciements".

Pour éviter un plan social, conséquence d’une gestion hasardeuse, le SYPROSS en appel à la conscience de tous et de chaque agent pour s’opposer avec la dernière énergie au projet de révision partielle qui vise à renforcer les tentions de trésorerie et à amplifier les injustices sociales. "Je vous demande à vous battre pour vos emplois en se mobilisant contre la révision taillée à la mesure d’un groupe d’individus égoïstes. Soyons déterminés et unis, sinon nous n’aurons que nos yeux pour pleurer ! », a-t-il souligné.

Outre ce qui s’apparente à une volonté d’ignorer délibérément l’équité de la part des dirigeants de cette entreprise, le leader syndical n’a pas occulté de mentionner son étonnement de constater que l’actuel directeur de son entreprise ignore systématiquement le SYPROSS, pourtant syndicat le plus représentatif pour s’adresser formellement à une faction majorité dont la connivence pourrait être soupçonnée d’avec certains dirigeants peu enclines à servir la cause du plus grand nombre.

Dès lors, il est donc hors de question pour le SYPROSS d’assister impuissant et inactif à ces velléités qui tendent a torpiller à la fois, les finances et le fonctionnement optimal en lieu et place des vraies réformes dont a urgemment besoin la CNSS. S’en remettant à la lucidité du conseil d’administration, nul doute que les travaux de cette instance pourraient débuter avec quelques tensions.