74e Comité des ministres de l’ASECNA : le gabonais Prosper Zo’o Minto élu directeur général

Sous l’impulsion du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema et de son ministre des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, le Gabonais Prosper Zo’o Minto a été élu ce 27 septembre à Dakar au prestigieux poste de directeur général de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) à l’occasion de la 74ème réunion du Comité des ministres nous informe un communiqué de presse envoyé à la rédaction d’Info241.

La tournée diplomatique agissante internationale et panafricaine soutenue par le Président de la Transition, Chef de l’Etat le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et menée des mains des maîtres par le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma et l’ensemble de ses équipes a porté ses fruits dans la capitale sénégalaise.

C’est à l’occasion de la de la 74ème réunion du Comité des ministres tenu à Dakar qui avait pour objectif principal d’élire le nouveau Directeur général de l’organisme dont le rôle est d’assurer la sécurité du transport dans l’espace aérien de ses 19 États membres, que le choix a été porté sur le Gabonais, Prosper Zo’o Minto parmi 6 candidatures en lice.

Fort de 39 ans d’expérience dans le domaine de l’aviation civile, Prosper Zo’o Minto’o dispose d’un bagage exceptionnel, tant par son expertise pluridisciplinaire que par les nombreux postes qu’il a occupés au fil de sa carrière. Depuis septembre 2019, il est à la tête du bureau régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’Afrique centrale et occidentale (OACI-WACAF). Il occupe également d’autres fonctions de haut niveau, telles que Directeur de Programme du Plan régional de mise en œuvre complet pour la sécurité de l’aviation en Afrique (Plan AFI) et Secrétaire du Groupe régional de planification et de mise en œuvre des systèmes de navigation aérienne pour la région Afrique et océan Indien (APIRG).

Son parcours faisait de lui un candidat de premier plan pour diriger l’ASECNA, d’autant plus que l’agence a récemment traversé des périodes tumultueuses, notamment avec la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une réduction de 47 % du trafic aérien au sein des États membres. Lors de la conférence, Prosper Zo’o Minto’o a mis en avant son expérience comme un atout clé pour répondre aux défis actuels et futurs de l’ASECNA. « Le Gabon, à travers ma candidature, offre l’expérience et l’expertise nécessaires pour répondre aux besoins de notre communauté », affirmait-t-il lors d’un point de presse.

Au sortir de ce succès retentissant internationale, le ministre des Transports Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a affirmé à Info241 ce qui suit : « La nomination marque désormais le début d’une nouvelle ère tant pour l’ASECNA, que pour le Gabon qui démontre sa capacité à fournir des dirigeants compétents pour occuper des postes de haut niveau dans des organisations régionales, avec des objectifs ambitieux et novateurs.Cette victoire reflète la reconnaissance internationale des compétences et de la vision du Gabon en matière de gestion aéronautique. »

« Félicitations à Monsieur Prosper Zo’o Minto’o, qui a été élu à la majorité, marquant ainsi une victoire éclatante pour notre pays. Il portera sans doute et avec fierté les couleurs du Gabon dans cette haute fonction. Ce succès témoigne de l’engagement de notre pays à renforcer la sécurité et la coopération dans le domaine de l’aviation en Afrique » a-t-il martelé.

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema pour son soutien indéfectible dont les efforts acharnés ont été essentiels à l’aboutissement de cette victoire. Le Gabon remercie par ailleurs chaleureusement tous les pays membres de l’ASECNA pour leur confiance et leur soutien. » a déclaré le capitaine de vaisseau en exprimant sa joie et son allégresse tout en remerciant Dieu pour cette victoire.