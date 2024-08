5G au Gabon : Quel est le meilleur réseau en termes de couverture ?

La technologie 5G, symbole de l’avancée numérique mondiale, suscite un intérêt croissant à travers le monde pour ses promesses de connectivité ultra-rapide et fiable. Au Gabon, cette technologie émergente commence également à se déployer, ouvrant de nouvelles perspectives pour les consommateurs et les entreprises.

En effet, les consommateurs africains sont de plus en plus nombreux à attendre une vitesse de connexion décente pour leurs activités courantes : communication visuelle, shopping en ligne, lecture de vidéo et jeux sur internet. Si le continent est encore inégalement pourvu en 5G, la situation devrait s’améliorer dans les prochains.

Cet article se penche sur la question cruciale de la couverture réseau 5G du pays, en examinant quel opérateur offre actuellement la meilleure étendue géographique et qualité de service. Alors que les infrastructures se développent, comprendre où se situe chaque réseau dans cette course à la connectivité devient essentiel pour ceux qui cherchent à tirer parti de la 5G au Gabon.

Avancées technologiques de la 5G

La 5G apporte plusieurs avancées technologiques significatives. Tout d’abord, elle promet une amélioration considérable des débits de connexion, potentiellement multipliés par 10 par rapport à la 4G. Cela signifie des vitesses de réception pouvant atteindre théoriquement jusqu’à 1 Gb/s et des vitesses d’émission de 500 Mb/s. Les opérateurs mobiles se précipitent pour sécuriser les meilleures bandes passantes, même si certains ont jusqu’à 15 ans pour payer leur licence 5G.

Ensuite, la 5G vise à réduire drastiquement le temps de latence, passant de 10 ms en 4G à seulement 1 ms. Cette diminution significative du délai entre l’action et sa réponse sur l’écran ouvre la voie à des jeux excitants comme Crazy Time Live. Cette innovation technologique permettra de diffuser du contenu en direct avec une interaction fluide et instantanée.

La 5G promet d’améliorer significativement la qualité du streaming vidéo avec des résolutions allant jusqu’au 4K et 8K, tout en poussant à l’adoption de la réalité augmentée et de nouveaux objets connectés grâce à une réduction drastique des temps de latence. De plus, elle permettra une densité beaucoup plus élevée d’appareils connectés, potentiellement jusqu’à dix fois plus que la technologie actuelle, ouvrant la voie à un réseau capable de supporter la connexion de pour le moins un million d’appareils par mètre carré.

La 5G au Gabon

L’ancienne Vice-présidente du Gabon Rose Christiane Ossouka Raponda a rencontré le nouveau directeur général d’Airtel Gabon en décembre 2022, soulignant l’importance stratégique du secteur des télécommunications pour l’économie nationale. Le numérique représente un levier de croissance essentiel, contribuant jusqu’à 5% au PIB du pays. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur les innovations potentielles à venir dans les télécommunications, soulignées par le Premier ministre comme des perspectives cruciales.

Actuellement équipé de la 4G, le Gabon envisage l’arrivée imminente de la 5G, dont l’impact attendu sur la croissance des entreprises pourrait être significatif, selon les experts du secteur. Depuis 2012, le pays a investi considérablement dans un réseau à haut débit en fibre optique.

En 2019, Gabon Telecom, une filiale de Moov Africa, a lancé de manière expérimentale la 5G à Libreville, avec trois sites pilotes. Ce projet pourrait bientôt s’étendre à d’autres régions du pays. Malheureusement, il est difficile de définir une date précise, ce projet ayant été retardé au début des années 2020.

Une étape décisive

La mise en place prochaine de la 5G au Gabon représente un jalon important vers l’amélioration de la connectivité nationale, offrant des débits plus rapides, une latence réduite et de nouvelles possibilités d’innovation technologique. C’est tout simplement un outil porteur d’espoir qui permet au gens de profiter au mieux des services d’internet, la plupart du temps sur leur téléphone mobile.

Alors que le pays se prépare à cette transition, l’avenir semble prometteur pour les consommateurs et les entreprises, qui pourront bénéficier de services améliorés et de nouvelles opportunités de développement économique.