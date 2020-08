39 220 candidats se bousculent depuis hier pour le baccalauréat gabonais, session 2020

Plus de 39 000 candidats planchent depuis hier sur les épreuves écrites du baccalauréat. Un examen fortement ébranlé par la pandémie de coronavirus et par le scandale des faux bulletins à l’origine de la radiation de plusieurs centaines de candidats préalablement inscrits. Les postulants au sésame universitaire sont repartis dans 51 centres sur l’ensemble du territoire national.

Après quatre mois de suspension de cours pour cause de pandémie de coronavirus, l’édition 2020 du baccalauréat a débuté hier après un mois de reprise de cours. Au total, ce sont pas moins de 39 200 candidats, toutes filières confondues, qui se bousculent pour une place à l’université. Hier, ils ont planché sur les épreuves écrites d’éducation physique et sportive en matinée, et de sciences économiques et sociales en après-midi.

Une vue de candidats dans un centre d’examen de Libreville

Un examen entaché le 7 août dernier par la décision historique des autorités de sanctionner les auteurs de faux bulletins scolaires. Selon une décision du ministère de l’Education nationale désormais couplé à celui de l’Enseignement supérieur, ce sont pas moins de 780 candidats qui ont été frappés d’inéligibilité à cet examen pour avoir produit de faux documents dans leur dossier de candidature. Une décision à laquelle seule une quarantaine de recalés avait déposé un recours pour un seul candidat repêché.

Selon le programme de cet examen, le premier tour des épreuves qui a débuté le 20 août, s’achèvera le 1er septembre. Le second tour est quant à lui prévu du 4 au 10 septembre dans les 51 centres d’examens du pays. Un nombre de candidats en hausse comparativement à l’année dernière. En effet, il était 28 115 candidats des enseignements général et technique à prendre part à cet examen en juin 2019.