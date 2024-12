3ᵉ édition du Marché de Noël : promouvoir l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes

Promouvoir l’entrepreneuriat féminin, encourager l’autonomisation des femmes et renforcer leur participation à l’économie nationale étaient les objectifs principaux de la 3ᵉ édition du Marché de Noël, organisée par l’association des femmes catholiques. Cet événement, qui s’est déroulé du vendredi 20 au dimanche 22 décembre à Port-Gentil, a permis aux participantes d’exposer leurs produits et de valoriser leur savoir-faire local.

Une plateforme pour l’autonomisation économique des femmes

Sous la coordination de Dr Josiane Ngozé, responsable de l’association des femmes catholiques, cette exposition-vente a rassemblé plus de 50 stands présentant des produits variés : art culinaire, cosmétiques, maroquinerie, et bien d’autres. « L’objectif est de rendre visibles ces femmes et surtout de les rendre autonomes. Nous avons ouvert ce marché de Noël à toutes les femmes de la ville, y compris l’association des femmes musulmanes qui nous accompagne depuis la première édition », a-t-elle précisé.

Cet événement a permis aux entrepreneures de renforcer leurs compétences, d’échanger leurs expériences et de tisser des liens avec des acheteurs et des investisseurs potentiels. Les produits locaux ont été mis à l’honneur, renforçant ainsi l’idée que la femme gabonaise peut s’affirmer économiquement et socialement.

Un pas vers l’autonomisation des femmes

Pour Dr Ngozé, cette initiative vise à prouver que « la femme d’aujourd’hui n’est plus celle qui reste à la maison, elle doit pouvoir être sûre d’elle et se positionner dans une société qui minimise parfois sa place. » Ces efforts visent à augmenter le pouvoir d’achat des femmes, à leur offrir des alternatives économiques et à les aider à générer des revenus pour poursuivre leurs activités en toute sérénité.

Avec un droit de location accessible fixé à 5 000 FCFA par jour, l’organisation a voulu rendre cet événement inclusif, permettant à un plus grand nombre de femmes de participer. « Nos objectifs sont en partie atteints. Ce que nous faisons n’est pas pour gagner de l’argent, mais pour aider les femmes à se développer. Nous devenons comme une famille », a ajouté Dr Ngozé.

Une opportunité unique de réseautage et de visibilité

En plus de stimuler les ventes, le Marché de Noël a permis aux entrepreneures de se constituer un carnet d’adresses, une ressource précieuse pour pérenniser leur activité. « On essaye de fédérer toutes les femmes, et cette exposition nous permet d’avoir des références immédiates lorsque nous cherchons des produits », a souligné la responsable.

Ce marché constitue une véritable opportunité pour les femmes d’améliorer la visibilité de leurs produits, de générer des commandes et de développer une culture entrepreneuriale. L’objectif final est de promouvoir les talents locaux et de contribuer à l’économie nationale en mettant en avant des entreprises dirigées par des femmes.

Cette édition du Marché de Noël illustre la détermination de l’association des femmes catholiques à renforcer le rôle économique et social des femmes, en valorisant leurs initiatives et en encourageant une autonomisation durable.