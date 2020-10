150 millions de victimes des catastrophes climatiques par an d’ici 2030, alerte l’ONU

D’ici à 2030, les catastrophes liées aux dérèglements climatiques feront de plus en plus de victimes dans le monde, souligne ce mardi un rapport de l’ONU réalisé sous la houlette de l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM). Le document demande à la communauté internationale de « passer des alertes précoces à des actions rapides ».

Les désastres naturels feront environ 150 millions de victimes par an d’ici 2030, selon les estimations de l’ONU. Soit une augmentation d’environ 50% par rapport à la situation en 2018, où environ 108 millions de personnes victimes de tempêtes, inondations, sécheresses ou incendies, ont été forcées de recourir à l’aide humanitaire internationale. D’ici 2030, les coûts de ces désastres devraient atteindre 20 milliards de dollars par an, affirment 16 agences internationales et institutions financières.

Le changement climatique a augmenté les situations météorologiques et ces catastrophes, aussi bien en nombre qu’en violence, insistent-elles. « Les mesures préventives peuvent protéger des millions de moyens de subsistance des conflits et des catastrophes naturelles », a alerté Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).