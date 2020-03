140 jeunes gabonais initiés à la passion du basket-ball au Don Bosco Invitational

Le club Don Bosco Basket en partenariat avec la Ligue de basket-ball de l’Estuaire (LIBABE) et Sport for education and economic development (SEED), a organisé un camp de basket-ball pour jeunes du 27 au 29 février 2020 à Akanda. Ce camp baptisé « Don Bosco Invitational », a permis à de nombreux filles et garçons de s’initier et de se former au basket-ball grâce à l’expertise d’anciens et de nouveaux joueurs évoluant au sein de la National basketball academy (NBA) des Etats-Unis.

Le centre pour jeunes Don Bosco Okola Mikologo a abrité du 27 au 29 février un important camp de basket-ball pour jeunes joueurs. Au total, ce sont 140 filles et garçons âgés de 7 à 16 ans qui ont bénéficié de l’expertise de coachs américains et canadiens tel que Craig Madzinski. Des internationaux gabonais évoluant dans des clubs américains ont également été de la partie. Les jeunes joueurs suivant les sages conseils des coachs internationaux Ce camp a permis à des jeunes férus du basket de se perfectionner dans ce sport d’élites. Les internationaux gabonais Mireille Munguedi et Stevy Worah Ozimo ont gracieusement donné de leur temps à la jeunesse gabonaise afin de leur apporter des rudiments nécessaires à leur jeune carrière. Au terme de ces trois jours de formation et de compétition, des lots ont été remis aux plus talentueux de la cuvée. Parmi eux, des ordinateurs de dernière génération ont été offerts au centre des jeunes de Don Bosco sis dans la même enceinte que le terrain de basket qui a abrité la manifestation. L’affiche de l’événement Selon les organisateurs représentés par Bertin Kombila, coach principal de Don Bosco basket, cette formation est un prélude à l’organisation du championnat national de basket-ball. Elle vient à point nommé pour rehausser le niveau des jeunes dans les clubs mais également mettre en condition les différents coachs gabonais qui ont participé au camp. Cette première édition du Don Bosco Invitational aura porté ses fruits à en croire les organisateurs. Quitte maintenant à ce qu’elle se pérennise au grand dam des jeunes de la capitale mais aussi pour ceux de l’intérieur du pays.